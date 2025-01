Blitzeis: Volle Notaufnahme am Katharinenhospital in Stuttgart

Seit 8 Uhr ist man am Mittwoch in der Notaufnahme am Katharinenhospital des Klinikums Stuttgart am Limit - und der Strom an Menschen, die sich wegen der glatten Straßen und Wege verletzt haben, reißt nicht ab. Wer einen einfachen Bruch hat, muss auch mal gut sechs Stunden warten an so einem Tag. Und das, obwohl aus anderen Abteilungen Ärztinnen, Ärzte und Pflegepersonal zur Unterstützung da sind.