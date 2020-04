Der Erreger des neuen Blaumeisensterbens ist identifiziert. Das Bakterium Suttonella ornithocola, welches bei den Vögeln eine Lugenentzündung verursache, sei dafür verantwortlich, so der Bundesgeschäftsführer des Naturschutzbund Deutschland (NABU) Leif Miller. Viele Blaumeisen, aber vereinzelt auch Kohlmeisen und andere Singvögel waren in Baden-Württemberg in den vergangenen Wochen tot aufgefunden worden. Bundesweit wurden rund 26.000 Tiere gemeldet. Erkrankte Tiere säßen apathisch und aufgeplustert auf dem Boden und flüchteten vor näher kommenden Menschen nicht mehr. Der Erreger sei für Menschen und Haustiere aber ungefährlich, so die Experten des NABU. Dennoch sollte mit toten Vögeln vorsichtig umgegangen werden, weil sie auch andere Krankheitserreger in sich tragen können. Wie stark die Meisenbestände beeinträchtigt wurden, werden voraussichtlich die Ergebnisse der nächsten Gartenvogelzählung zeigen. Der NABU bittet, den Fund kranker und toter Meisen auf einer Internetplattform zu melden. Futter- und Wasserstellen im Garten, die Vogeltreffs sind, sollte man entfernen. "Auch für Vögel gilt jetzt Social Distancing", so Miller. Stattdessen sollten die Vögel gute Bedingungen für die anstehende Brutzeit in naturnahen Gärten erhalten.