Eine noch unbekannte Krankheit unter Vögeln breitet sich derzeit auch in Baden-Württemberg - vor allem unter Blaumeisen - aus. Vogelfreunde fänden zunehmend die kleinere Meisenart, aber vereinzelt auch Kohlmeisen und andere kleine Singvögel tot auf. Das teilte der Naturschutzbund (NABU) Baden-Württemberg am Dienstag in Stuttgart mit. Erkrankte Tiere säßen apathisch und aufgeplustert auf dem Boden und fliehen nicht mehr vor näher kommenden Menschen. Oft wirke es, als hätten die Vögel Atemprobleme. Augen, Schnabel und Teile des Federkleids seien verklebt. Bis Dienstag wurden dem NABU 519 erkrankte und tote Tiere gemeldet. Bundesweit seien es bislang 8.250 Meldungen. Der NABU bittet, den Fund kranker und toter Meisen auf einer Internetplattform zu melden und tote Vögel zur Untersuchung ans Veterinäramt oder das Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin (BNI) in Hamburg zu senden. Werden mehrere Krankheitsfälle etwa im Garten beobachtet, so sollten dort Futter- und Wasserstellen entfernt werden, damit sich die Vögel nicht gegenseitig infizieren können.