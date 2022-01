Zahl der Grippefälle in Baden-Württemberg steigt bisher nur leicht

per Mail teilen

Die Corona-Pandemie bremst offenbar erneut eine schwere Grippewelle aus. Das Gesundheitsministerium warnt trotzdem vor der Influenza: Noch sei die Gefahr nicht gebannt.

Eine Grippewelle ist in den vergangenen Wochen in Baden-Württemberg trotz leicht steigender Zahlen ausgeblieben. Seit Anfang Oktober bis Mitte Januar (Ende der 2. Meldewoche) wurden lediglich 158 Influenza-Fälle an das Landesgesundheitsamt übermittelt. Im Jahr zuvor lag die Zahl der registrierten Fälle im gleichen Zeitraum sogar bei nur 43 Erkrankungen, teilte das Gesundheitsministerium mit.

Die Zahlen sind damit deutlich niedriger als in den Jahren zuvor. So wurden im Winter 2019/20 im oben genannten Zeitraum bereits 973 Fälle registriert. Die Grippe-Saison, die nach Angaben des Gesundheitsministeriums im Oktober beginnt und bis zum Frühjahr anhält, erreicht ihren Höhepunkt üblicherweise im Februar und März. Vor zwei Jahren wurden zwischen Mitte Januar und der zweiten Februarhälfte mehr als 12.000 Influenza-Fälle übermittelt.

Lucha: "Grippevirus ist eine ernstzunehmende Erkrankung"

Ob die Zahlen in diesem Jahr wieder in die Höhe schießen, ist noch unklar. Im vergangenen Jahr wurden zwischen Mitte Januar und der zweiten Februarhälfte lediglich fünf Fälle gemeldet. Trotzdem warnt der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) vor den Folgen der Grippe.

"Die Influenza ist auch in Baden-Württemberg auf dem Vormarsch."

Auch wenn die Corona-Pandemie im vergangenen Winter das Grippevirus fast vollständig verdrängt habe, dürfe das Thema nicht aus dem öffentlichen Fokus genommen werden. "Eine echte Virusgrippe ist keine einfache Erkältung, sondern eine ernstzunehmende Erkrankung", sagte Lucha, "Insbesondere bei älteren Menschen drohen bei einer Influenza-Erkrankung ebenfalls schwere Verläufe."

Grippeschutz-Impfung weiter sinnvoll

Eine Schutzimfpung gegen das Grippevirus sei deshalb vor allem bei älteren Menschen nach wie vor sinnvoll, so der Minister weiter. Er betonte: Impfstoff stehe großflächig zur Verfügung.

Schon im Herbst zeigte sich der Minister besorgt, dass die Menschen die Grippe aufgrund der Corona-Pandemie nicht ernst genug nähmen und sich zu wenige gegen das Grippevirus impfen lassen würden. Er appellierte deshalb an die Bevölkerung, auch die Grippeschutzimpfung in Anspruch zu nehmen. Nach den aktuellen Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) sei es zudem möglich, sich gleichzeitig gegen Covid-19 und gegen Grippe impfen zu lassen.

Deshalb gibt es weniger Grippefälle in diesem Jahr

Der Grund für die geringen Fälle an Grippe-Erkrankungen in dieser und der vergangenen Saison sind nach Einschätzung von Medizinern vor allem die Hygienemaßnahmen und Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Influenza-Erkrankungen müssen dem Landesgesundheitsamt gemeldet werden, wenn das Virus im Labor nachgewiesen wurde.