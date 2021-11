Drei Kandidaten für Bischofswahl in Württemberg

Bei der Bischofswahl der Evangelischen Landeskirche in Württemberg im kommenden März haben eine Frau und zwei Männer ihre Kandidatur angekündigt. Die Pfarrerin Viola Schrenk, der Dekan Ernst-Wilhelm Gohl und Gottfried Heinzmann, der Chef eines diakonischen Unternehmens, wollen die Nachfolge von Landesbischof Frank Otfried July antreten. Das teilte die Präsidentin der Landessynode, Sabine Foth, am Dienstag in Stuttgart mit. Der 67 Jahre alte July ist seit 2005 Landesbischof in Württemberg und geht im Juli kommenden Jahres in den Ruhestand.