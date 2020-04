Die vier Bischöfe in Baden-Württemberg haben in einem gemeinsamen Wort zu Ostern Christen zu solidarischen Worten und Taten aufgerufen, "die Hoffnung und Mut verbreiten".

Die Botschaft von der Auferstehung Jesu Christi stifte Zuversicht, "dass wir in Gott geborgen und von ihm getragen sind", schreiben die Bischöfe Stephan Burger (Freiburg), Gebhard Fürst (Rottenburg) und die beiden evangelischen Landesbischöfe Jochen Cornelius-Bundschuh (Karlsruhe) und Frank Otfried July (Stuttgart). Ostern sei auch die Einladung, Zusammenhalt und Gemeinschaft zu pflegen. "Wir können einander Mut machen und uns im Leid und in der Einsamkeit beistehen, durch tröstende Worte und durch das Gebet füreinander", heißt es in der Osterbotschaft. Christus schärfe die Augen für die Not und die Probleme, die die Verbote und Auflagen infolge der Corona-Pandemie für viele Menschen bedeuteten. In diesen Tagen sei besonders nötig: "Anrufen, fragen, wie es geht, unsere Hilfe anbieten."

Auch ohne Gottesdienst einander Mut machen

Angesichts der Corona-Pandemie müsse alles getan werden, damit das Virus sich langsamer verbreitet und dadurch weniger Menschen sterben, schreiben die Bischöfe. Doch auch wenn deshalb in diesem Jahr keine gemeinsamen Ostergottesdienste in den Kirchen gefeiert werden könnten, könne man einander Mut machen und sich im Leid und in der Einsamkeit beistehen, "durch tröstende Worte und durch das Gebet füreinander".

"Lassen Sie uns die Herzen und die Fenster öffnen und uns gegenseitig über die Straße, von den Balkonen zurufen: 'Christus ist auferstanden!'", schreiben die Bischöfe. Die Sorgen und Klagen der Kranken und ihrer Angehörigen, der Traurigen, Einsamen und der Menschen in wirtschaftlicher Not würden gehört, versprechen sie.