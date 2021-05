Am Freitagvormittag hat es noch in höheren Lagen geschneit, aber damit ist es vorbei. Am Sonntag soll es sogar sommerliche Temperaturen geben.

In Baden-Württemberg können sich die Menschen am Wochenende auf viel Sonne freuen. Am Sonntag werden bis zu 30 Grad am Neckar erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Im Bergland soll es bis zu 24 Grad warm werden. Die Sonne scheint, und es bleibt trocken. Es weht zudem ein mäßiger Wind aus Süden.

Die neue Woche startet in Baden-Württemberg mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Im Laufe des Montags rechnen die Wetterexperten vereinzelt mit Regen und Gewittern. Die Höchsttemperaturen liegen bei 19 Grad im Bergland und 26 Grad im Nordosten des Landes.

Polizei will Ausflügler und Motorradfahrer kontrollieren

Aufgrund der warmen Temperaturen rechnet die Polizei mit vielen Ausflüglern am Wochenende. Sie will deshalb ihre Kontrollen verstärken und aufpassen, dass sich die Menschen an die Corona-Regeln halten.

Im Nordschwarzwald führen die Polizeipräsidien Karlsruhe, Pforzheim und Offenburg (Ortenaukreis) bis Sonntag Kontrollen unter Motorradfahrern durch. Neben der Geschwindigkeit legt die Polizei ihr Augenmerk auf die Motorräder und die Ausrüstung der Fahrer. Außerdem gibt es eine Kampagne gegen Motorradlärm.

Schnee im Landkreis Freudenstadt

Während speziell am Sonntag der Sommer Einzug hält, meldete sich am Freitag nochmals der Winter zurück: Am Freitagvormittag lag im Landkreis Freudenstadt Schnee. In Freiburg musste ein Radweg wegen Hochwassers gesperrt werden.