Eigentlich ist Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zu Besuch in den USA, um Kontakte in die Wirtschaft zu knüpfen. Daheim beraten Bund und Länder über das neue Entlastungspaket - und Kretschmann ist zumindest per Video dabei. Denn die Länder wollen Geschlossenheit signalisieren und ihre Forderungen beim Bund deutlich machen. mehr...