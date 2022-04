Sechs Videos zum Informationsfreiheitsgesetz

per Mail teilen

Das Bildungszentrum (BIDIB) beim Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit hat sechs im Internet abrufbare Videoeinheiten zur Informationsfreiheit erstellt. Darin erfahren Bürgerinnen und Bürger, wie sie schnell Anträge nach dem Landesinformationsfreiheitsgesetz (LIFG) stellen können. Vertreterinnen und Vertreter von auskunftspflichtigen Stellen erfahren zudem, wie man diese Anträge richtig beantwortet. Alle Bürgerinnen und Bürger haben nach dem LIFG das Recht, amtliche Informationen der öffentlichen Verwaltung zu verlangen. So können sie unter anderem Einblick in Gutachten, Dokumente zu Bauvorhaben, Unterlagen zu aktuellen Gemeindeangelegenheiten und Einladungen zu Veranstaltungen der Gemeinde erhalten. Zu den Grundlagenvideos bietet das BIDIB Vertiefungsseminare - das nächste findet am 2. Juni statt.