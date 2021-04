Zwei Dutzend Bildungsverbände in Baden-Württemberg wenden sich erneut vehement gegen die digitale Bildungsplattform von Microsoft. Die Software MS 365 des US-Konzerns stelle eine Gefahr für den Datenschutz, den Schulfrieden und die Rechtssicherheit dar, heißt es in einem gemeinsamen Positionspapier, das am Freitag veröffentlicht wurde. Die Bildungsverbände fürchten vor allem um die Sicherheit sensibler Schülerdaten. Dafür stehe die jeweilige Schulleitung gerade, nicht das Kultusministerium. Das Papier argumentiert auch, das Vorhaben des Ministeriums sei überflüssig. Es existierten bereits bewährte Lösungen wie die Lernplattform Moodle. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), der Landesschüler- und Elternbeirat, der Philologenverband und andere Organisationen mahnten die Unterhändler von Grünen und CDU, diese Bedenken in den Koalitionsvertrag einfließen zu lassen.