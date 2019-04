per Mail teilen

Immer mehr Schüler in Baden-Württemberg können auf dem Gymnasium nicht mithalten und wechseln die Schule. Kultusministerin Eisenmann sieht die zeitweise Abschaffung der Grundschulempfehlung als Ursache.

Nach Zahlen des Kultusministeriums wechselten im Schuljahr 2017/2018 genau 2.204 Gymnasiasten auf eine Realschule, 69 auf eine Werkreal- oder Hauptschule und 182 auf eine Gemeinschaftsschule. Zum Vergleich: Im Schuljahr 2011/2012 wechselten 1.888 Gymnasiasten auf eine Realschule sowie 77 auf eine Werkreal- und Hauptschule. Insgesamt ist die Zahl der Gymnasiasten in dieser Zeit zurückgegangen. Über diese Zahlen hatten zuerst die "Stuttgarter Nachrichten" und die "Stuttgarter Zeitung" berichtet.

Kultusministerium: Abschaffung der Grundschulempfehlung als Ursache

"Die Zahl der Schulwechsler ist in den vergangenen Jahren landesweit angestiegen", teilte eine Sprecherin von Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) am Mittwoch in Stuttgart mit. Grund sei die Abschaffung der Grundschulempfehlung.

Grundschulempfehlung in Baden-Württemberg Die Grundschulempfehlung ist die Empfehlung der Grundschule dazu, welche weiterführende Schulart für ein Kind nach der vierten Klasse geeignet ist. Die grün-rote Vorgängerregierung hatte die Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung zum Schuljahr 2012/2013 abgeschafft. Die amtierende grün-schwarze Landesregierung hat veranlasst, dass die Grundschulempfehlung der weiterführenden Schule bei der Anmeldung wieder vorgelegt werden muss. Dies gilt seit Beginn des Schuljahres 2017/2018 und wurde erstmals für die Anmeldung im Jahr 2018 wirksam. Die Entscheidung, welche Schulart ihr Kind besuchen soll, treffen weiterhin die Eltern. Weicht die Empfehlung von der gewählten Schulart ab, kann die weiterführende Schule eine Beratung anbieten.

FDP fordert Erklärung zu gestiegenen Zahlen von Schulwechslern

Über die Steigerung bei den Schulwechslern an Gymnasien dürfen die Verantwortlichen "nicht leichtfertig hinweggehen", heißt es in einer Mitteilung des bildungspolitischen Sprechers der FDP-Fraktion im Landtag, Timm Kern. "Wir fordern Frau Dr. Susanne Eisenmann dringend dazu auf, zu erklären, wie sie hinsichtlich der Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung weiter zu verfahren gedenkt."