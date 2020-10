Lehrkräfte in Baden-Württemberg sind bei allen Schulformen überwiegend weiblich. Das teilte das Statistische Landesamt am Montag mit. Den höchsten Anteil weiblicher Lehrkräfte haben die Grundschulen mit 86 Prozent sowie die Werkreal- und Hauptschulen mit 75 Prozent. Im Gegensatz dazu ist der Anteil an Gymnasien mit 62 Prozent vergleichsweise niedrig. An den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen waren im vergangenen Schuljahr drei von vier Lehrkräfte weiblich. An Privatschulen ist der Frauenanteil mit 67 Prozent geringer. Das Zahlenverhältnis von Frauen und Männern habe sich im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert, so das Statistische Landesamt. Insgesamt gibt es - unabhängig vom Geschlecht - im Land 703 Lehrkräfte mehr als im Vorjahr. Somit werden in Baden-Württemberg über 110.000 Lehrerinnen und Lehrer beschäftigt.