Vor dem Hintergrund der Corona-Krise kritisieren Bildungsverbände enorme Rückstände der Schulen in Baden-Württemberg bei der Digitalisierung. Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) reagierte auf die Kritik.

Bildungsverbände in Baden-Württemberg haben die Landesregierung aufgefordert, die Digitalisierung an Schulen in Baden-Württemberg massiv voranzutreiben. Das Schulsystem sei weder technisch noch inhaltlich darauf vorbereitet, einen online-gestützten Fernunterricht anzubieten, kritisierten die Verbände in einem Brief an die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU). Das Land habe die Entwicklung "fahrlässig jahrelang verstreichen lassen" und sei "Digital-Entwicklungsland", sagte Matthias Wagner-Uhl, Vorsitzender des Vereins für Gemeinschaftsschulen, am Montag in Stuttgart. Corona zeige wie unter dem Brennglas, was im Bildungsbereich los sei, kritisierte Wagner-Uhl.

Kultusministerin Eisenmann reagierte auf die Kritik und verwies auf eine digitale Bildungsplattform, die man derzeit entwickle: "Eine allumfassende Superlösung in wenigen Wochen, stabil und auf der Basis rechtlicher Vorgaben wie etwa dem Datenschutz zur Verfügung stellen zu können, ist jedoch schlicht unrealistisch."

Verbände fordern Grund-Digitalisierung bis Sommer 2021

Den Forderungskatalog an die Politik haben neben Wagner-Uhls Verein die Bildungsgewerkschaft GEW, der Grundschulverband Baden-Württemberg, der Berufsschullehrerverband und der Verband Bildung und Erziehung (VBE) unterschrieben. Die Verbände fordern etwa eine Grund-Digitalisierung der Schulen im Land bis zu den Sommerferien 2021 und die Einrichtung eines Digitalisierungs-Beirats unter Beteiligung der Verbände.

Wagner-Uhl forderte zudem eine datensichere Schulsoftware für Chats, Telefon- und Videokonferenzen. Das Kultusministerium erklärte am Montagnachmittag, man stelle den Schulen ab sofort mit Threema einen sicheren Messengerdienst zur Verfügung. Damit solle die Kommunikation in der aktuellen Situation erleichtert werden. Knapp 1.000 Lehrkräfte hätten das freiwillige Angebot bisher abgerufen, teilte das Ministerium mit. Eine Vereinbarung zwischen Lehrkraft und Schülern sowie das Einverständnis der Eltern vorausgesetzt, könne Threema auch ein sehr gutes Hilfsmittel für den Unterricht sein. "Und die einmaligen Kosten von 3,99 Euro sind als Investition in den Schutz der Daten der Kinder zu sehen", heißt es in der Mitteilung des Ministeriums.

Kultusministerium will Schülern Leihgeräte zur Verfügung stellen

Wagner-Uhl forderte außerdem, es müsse innovative Anwendungen wie Online-Schultafeln geben. Des Weiteren benötigten die Schulen eine "Bildungs-Cloud" mit digitalen Lernmaterialien, die teilweise von baden-württembergischen Instituten schon entwickelt seien. Thomas Speck vom Berufsschullehrerverband forderte für Schulen schnelle Internetverbindungen, eine alltagstaugliche WLAN-Struktur und pädagogische Server. Er hob die Bedeutung "echter Lernmittelfreiheit" hervor: Lehrer und Schüler müssten 1:1 mit digitalen Endgeräten ausgestattet werden. Es brauche einen unbürokratischen Umgang mit den Geldern aus dem Digitalpakt sowie beschleunigte Zuweisungen.

Das Kultusministerium kündigte an, eine Initiative des Bundes zu unterstützen. Diese sieht vor, dass Schüler, die keinen Computer oder kein Tablet haben, entsprechende Leihgeräte über die Schulen zur Verfügung gestellt bekommen.

GEW: Nur "Schmalspurfortbildungen" im Bereich Digitalisierung

Die GEW-Landesvorsitzende Doro Moritz beklagte einen Mangel an Fortbildungen für Lehrer. Es gebe nur "Schmalspurfortbildungen" in Sachen Digitalisierung. Oliver Hintzen vom VBE empfahl die Einrichtung eines Beirats zur digitalen Bildung. Dort sollten Politik, Kostenträger, Bildungstheoretiker und -praktiker zusammenkommen. Thomas Irion vom Grundschulverband wünscht sich eine bessere Ausbildung derjenigen, die für die Fortbildung von Pädagogen verantwortlich sind.

Nicht beteiligt an dem Forderungskatalog haben sich der Philologenverband und der Realschullehrerverband. Beide Verbände hätten die Zusammenarbeit ohne Angabe von Gründen eingestellt, sagte Wagner-Uhl. In Baden-Württemberg gibt es rund 5.000 Schulen mit insgesamt etwa 1,5 Millionen Schülern.