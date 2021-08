Mehr als 4.000 Beschäftigte im öffentlichen Nahverkehr treten am Dienstag in Baden-Württemberg in den Ausstand. So rechnet die Gewerkschaft Verdi, die zu einem bundesweiten Warnstreik aufgerufen hat.

Bereits am frühen Morgen sind die Beschäftigten der Autofähre Konstanz-Meersburg in den Warnstreik getreten. Fahrgäste müssen teils weite Umwege in Kauf nehmen. SWR Sabine Steinfurth (Archivbild) In Karlsruhe fahren nur S-Bahnen mancher Verkehrsbetriebe. Das Warten am Morgen ist groß. SWR Wolfgang Hörter In Heilbronn stehen die Stadtbusse bis zum Ende des Tages still. Publikumswirksam wurden sie auf der Allee in der Innenstadt abgestellt. SWR Auch viele Busse in Baden-Baden fahren für 24 Stunden nicht. Die Fahrer haben Zeit für einen Fototermin. SWR Im Stuttgarter Stadtteil Gaisburg sind die Busse fein aufgereiht im Betriebshof geblieben ... SWR Philipp Pfäfflin ... ebenso wie die Straßenbahnen in diesem Stuttgarter Depot. dpa Bildfunk picture alliance/Marijan Murat/dpa Die Stadtbahngleise sind verwaist. Am Dienstag fahren in ganz Stuttgart keine SSB-Bahnen und -Busse. Grund dafür ist der Warnstreik. SWR Philipp Pfäfflin