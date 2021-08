Am Montagabend hat es in Baden-Württemberg wieder heftige Unwetter gegeben. Starkregen, Hagel, Überschwemmungen und umgestürzte Bäume sorgten vielerorts für Einsätze von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk. Auch der Notruf war stellenweise überlastet, so im Kreis Reutlingen.

Wenn die Kanalisation überläuft, werden Gullys zu Springbrunnen - wie hier in Aichtal (Kreis Esslingen). picture-alliance / Reportdienste SDMG Sven Kohls Nach heftigen Unwettern rauschen braune Wassermassen über eine Treppe in Altensteig (Kreis Calw) nach unten. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Einsatz-Report24 | Aaron Klewer Auch in Stuttgart-Gaisburg ging am Montagabend Starkregen nieder. SWR Frieder Kümmerer Straßen wurden überflutet, wie hier in Aichtal (Kreis Esslingen). picture-alliance / Reportdienste SDMG Sven Kohls Gewitterwolken verdunkeln die Welt in Benningen (Kreis Ludwigsburg), hinter der Unwetterfront wird es aber schon wieder heller. SWR Ein massives Unwetter mit einer Shelf Cloud zieht über die A8 bei Esslingen und Stuttgart auf. Eine Shelf Cloud ist eine tiefe horizontale Wolke in Keilform mit ausgefransten Rändern. Sie liegt meist vorn oder seitlich an der Gewitterzelle. picture-alliance / Reportdienste Alexander Hald Der Stuttgarter Schwanentunnel war im Laufe des Abends mit Wasser vollgelaufen und in beide Richtungen gesperrt. SWR Rund um den Schlossgarten in Stuttgart wütete der Sturm ebenfalls: Das Opernhaus wurde beschädigt, Bäume knickten um. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christoph Schmidt Ein vom Sturm umgestürzter Baum blockiert eine Straße in Stuttgart-Sillenbuch. picture-alliance / Reportdienste Bernd WEissbrod Wassermassen drangen an der Weinsteige in Stuttgart durch Büsche auf die B27 und sorgten für überflutete Straßen. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christoph Schmidt