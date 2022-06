Last but not least: Deutschlands größter See im Süden von Baden-Württemberg, der Bodensee. Jeden Sommer zieht es tausende Touristen aus dem ganzen Land an die zahlreichen Badestrände, die es an fast jedem Ort auf deutscher Uferseite gibt. Entweder man erfrischt sich - wie auf dem Bild - auf der Insel Reichenau, am "Hörnle" in Konstanz, am Strandbad in Überlingen oder am Naturbad Eichwald.

dpa Bildfunk Picture Alliance