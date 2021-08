Sieht man einen schwarzen Vogel in Siedlungsgebieten und er ist größer als eine Amsel oder ein Star, dann ist es wahrscheinlich eine Krähe. Die Rabenkrähe ist dabei der weitaus häufigste Rabenvogel in Deutschland. Sie ist komplett schwarz und wenig scheu. Auch in Baden-Württemberg kann man den schlauen Vogel leicht beobachten, wenn er etwa in Mülleimern in Parks nach Essbarem sucht.

dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Peter Kneffel