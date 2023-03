Am Montagabend und in der Nacht zum Dienstag hat es in Baden-Württemberg auch einige Gewitter gegeben. Blitze haben den Himmel hell erleuchtet. Hier die besten Bilder.

Blitze am Nachthimmel über Stuttgart haben für dieses spektakuläre Foto gesorgt. Andreas Rosar Über Esslingen sorgte am Montagabend ein Gewitter für Starkregen und Hagel. Hier schlägt hinter einem Bürokomplex in Esslingen schlägt ein Blitz ein. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/SDMG | Sdmg Ein Blitz erhellte die Dunkle Nacht am Himmel über dem Schwarzald in der Nähe von Nordrach (Ortenaukreis). Privat In Stuttgart waren mehrere Blitze über dem Villa Berg Park zu sehen. SWR Jana Prochazka Auch in Südbaden haben Gewitter für tolle Bilder gesorgt - so wie hier in Denzlingen (Kreis Emmendingen). dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Valentin Gensch