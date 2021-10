Erinnerungen der Familie Dursun aus Sindelfingen

Lange Jahre lebte Yasar Dursun getrennt von seiner Familie in einem Wohnheim für sogenannte Gastarbeiter. Erst 1978 konnte er Frau und Kinder nach Deutschland holen. In einem solchen Heim ist auch dieses Bild entstanden - an seiner Seite: Kollegen und Freunde, die er dort kennengelernt hat.

privat, Orhan Dursun