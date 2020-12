Am 24. Januar erschießt ein junger Sportschütze in Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) sechs Verwandte, darunter seine Eltern. Er wird Mitte Juli zu 15 Jahren Haft verurteilt. Das Landgericht Ellwangen ordnet auch an, den 27-Jährigen in einem psychiatrischen Krankenhaus unterzubringen. Der Mann gesteht die Tat zum Prozessauftakt. Das Motiv: Seine Mutter soll ihn misshandelt haben. Sie habe ihn missbraucht und vergiftet. Beweise gibt es dafür nicht.

dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Tom Weller