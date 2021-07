Tief "Bernd" hat im Juli für viel Regen in Baden-Württemberg gesorgt. Es war deutlich nasser, aber wärmer als im langjährigen Durchschnitt, so der Deutsche Wetterdienst.

Im Juli hat es in ganz Deutschland etwa 40 Prozent mehr geregnet als im Durchschnitt der Jahre 1962 bis 1990. Hauptsächlich verantwortlich dafür ist das Tief "Bernd", das auch die Hochwasser und Überflutungen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ausgelöst hat. Der Deutsche Wetterdienst spricht sogar von historischem Ausmaß und einem "Jahrhundertregen".

In Baden-Württemberg wurden 48 Prozent mehr Regen gemessen, das sind 135 Liter pro Quadratmeter. Im benachbarten Rheinland-Pfalz wurde das langjährige Mittel sogar um 60 Prozent überschritten, umgerechnet 120 Liter über dem Durchschnitt.

Der viele Regen ließ auch den Neckar in Mannheim über die Ufer treten. SWR

Baden-Württemberg blieb zwar von großflächigem Hochwasser verschont, kleinere Überflutungen und Unwetter gab es allerdings trotzdem. So brachte am 26. Juli eine Superzelle in Weipertshofen (Kreis Schwäbisch Hall) orkanartige Böen mit einer Geschwindigkeit von 117 Kilometern pro Stunde. Daneben war es allerdings auch ein bisschen wärmer als sonst - durchschnittlich 17,9 Grad (der Referenzwert liegt bei 17,1 Grad). Und die Sonne schien im Land immerhin 205 Stunden, was der Deutsche Wetterdienst allerdings als "sonnenscheinarm" bezeichnet in seiner Bilanz.