Bei Sonnenschein waren viele Menschen an Christi Himmelfahrt im Freien unterwegs. Laut Polizei wurden dabei in Baden-Württemberg die Corona-Beschränkungen weitgehend beachtet.

Der Vatertag in Baden-Württemberg ist geradezu besinnlich verlaufen. Bis zum Donnerstagnachmittag verzeichnete das Polizeipräsidium Stuttgart keine besonderen Vorkommnisse.

Dauer 2:27 min Sendezeit 19:45 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Sonne und Bier: Genießen trotz Corona SWR-Reporter Jens Nising war in Neckarsulm-Obereisesheim (Landkreis Heilbronn) unterwegs und hat getestet, ob die Abstandsregeln am Vatertag eingehalten wurden. Video herunterladen (5,9 MB | MP4)

Landeweite Kontrollen wegen Corona-Regeln

In ganz Baden-Württemberg hätten die Beamten kontrolliert, ob die Menschen Abstand hielten, teilte das Stuttgarter Polizeipräsidium mit. Abstandskontrolle war bei dem schönen Wetter auch nötig: Besucher etwa am Stuttgarter Max-Eyth-See berichteten von hunderten Menschen, die zum Teil eng an eng das Wetter und die Natur genossen. In den Weinbergen rund um die Grabkapelle am Rotenberg sei auch ein Bollerwagen gesichtet worden, hieß es. "Für einen Vatertag und so ein Wetter ist unglaublich wenig los", sagte ein Wanderer am badischen Kaiserstuhl. Er habe keine Bollerwagen und auch keine Biertrinker gesichtet, dafür aber viele Motorrad- und Fahrradfahrer sowie ein paar vereinzelte Griller.

Kontrolle auch bei Gastronomen

Die Polizei hat auch Gastwirte kontrolliert, ob die Corona-Vorschriften eingehalten wurden. Die wichtigsten Regeln: Abstand- und Hygiene-Maßnahmen und Möglichkeiten zur Rückverfolgung eventueller Infektionsketten. Bevor eine Bestellung aufgenommen wird, mussten die Gäste deshalb beispielsweise im Feierling-Biergarten in Freiburg einen Zettel ausfüllen. Darauf waren Vor- und Zuname, die Uhrzeit des Besuchs und die jeweilige Mail-Adresse zu vermerken. Außerdem musste der Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten werden.

Im Biergarten des Freiburger Mundenhofs standen an Christi Himmelfahrt 900 Sitzplätze zur Verfügung. Mit aufgelockerter Bestuhlung hatte Pächter Matthias Rothacher keine Probleme, die Corona-Vorgaben der Behörden regelgerecht einzuhalten. Insgesamt zog die Polizei auch im Raum Freiburg eine positive Zwischenbilanz. Demnach wurden die Corona-Vorschriften bis zum Nachmittag überall gut eingehalten.

"Das ist Karibik!" - Konstanzer genießen die Sonne

SWR-Radioreporter Ramon Babazadeh war am Feiertag in Konstanz am Bodensee unterwegs. Viele haben es sich gut gehen lassen und die Sonne genossen. Aber, es hat auch etwas gefehlt an diesem Vatertag in Zeiten der Corona-Pandemie ...