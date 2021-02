Wie sollen Corona-Schnelltests eingesetzt werden? Darüber haben die Minister Lucha und Eisenmann zuletzt öffentlich gestritten. Nach einem gemeinsamen Gespräch der beiden wurden nun weitere Details zu einer erweiterten Teststrategie bekannt.

Nach einem offenen Streit über die Corona-Teststrategie des Landes haben sich Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) und Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) darauf verständigt, Tests an Kitas und Grundschulen auszuweiten. Das Personal an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren, Grundschulen, Kitas und in der Kindertagespflege, das in der Präsenz arbeitet, könne sich zunächst bis zu den Osterferien zweimal pro Woche mittels Antigenschnelltests wie bisher anlasslos testen lassen. Das teilten beide Ministerien am Freitag in einer gemeinsamen Mitteilung mit.

Dies gelte auch für die Lehrkräfte, die sich in Präsenz an weiterführenden Schulen befinden - zum Beispiel um Abschlussklassen zu unterrichten oder Notbetreuung zu gewährleisten. Die Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher sowie Tagespflegepersonen sollen den Zeitpunkt der Testung in eigenem Ermessen innerhalb einer Woche selbst festlegen können. Damit sei aus dieser Debatte für alle ein gutes Ergebnis entstanden, bewertete Lucha die Einigung mit Eisenmann bei einer Pressekonferenz am Freitag.

Testangebot über Ärzte und Apotheken

Das Testangebot könne über die bestehenden Strukturen bei Ärzten und Apotheken wahrgenommen werden, heißt es in der Erklärung der Ministerien weiter. Das Sozialministerium will mit der Ärzteschaft und den Apotheken darüber sprechen, wie bis zum Ende der Faschingswoche am 21. Februar 2021 genügend Testmöglichkeiten sichergestellt werden können.

Nach dem bisherigen Beschluss hätten Lehrer und Erzieherinnen die Möglichkeit gehabt, sich bis Ostern dreimal testen zu lassen. Mit der Aufstockung der Tests soll eine Öffnung von Kitas und Grundschulen nach den Faschingsferien am 22. Februar begleitet werden, wenn die Zahl der Infektionen eine Lockerung zulassen, so die Ministerien. Die konkreten Details zur Umsetzbarkeit sollen in einem zweiten Schritt erarbeitet werden. Nach Ostern soll überprüft werden, wie das Testangebot läuft.

Öffentlicher Schlagabtausch zwischen Ministern

Eisenmann und Lucha hatten sich über die Teststrategie zuletzt einen offenen Schlagabtausch geliefert, bei dem sogar Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) eingreifen musste. Dabei ging es auch um die Frage, ob man die Schnelltests nur anlassbezogen etwa in Alten- und Pflegeheimen mache oder sie deutlich ausweite auf andere Berufsgruppen. Eisenmann hatte Lucha vorgehalten, nicht genügend Corona-Testmöglichkeiten zu ermöglichen - vor allem für Lehrkräfte und Erzieherinnen, aber auch für Berufsgruppen wie Polizisten oder Supermarktkassiererinnen.

Die von CDU-Spitzenkandidatin Eisenmann zusätzlich ins Gespräch gebrachten massenhaften Tests unter anderem für Polizisten, Busfahrer und Supermarktkassiererinnen seien nicht Teil des Konzepts, erklärte eine Sprecherin von Minister Lucha. Das müsse mit den anderen zuständigen Ministerien im Kabinett besprochen werden. Zu dem Vorschlag von Eisenmann, an den kommunalen Impfzentren auch Corona-Tests anzubieten, sagte Lucha am Freitag: "Ich finde Impfzentren sind Impfzentren und Testung soll außerhalb von Kontakten stattfinden, wo wir auch zum Beispiel vulnerable und sonstige Personen haben. Ich möchte das streng voneinander getrennt wissen."