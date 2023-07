per Mail teilen

Das waren kräftige Gewitter am Dienstagabend und in der Nacht in Baden-Württemberg. Für die Polizei und die Feuerwehr hieß das: Dauereinsatz. Bäume wurden entwurzelt, Keller geflutet, Blitze schlugen ein, es gab Verkehrsunfälle und Straßensperrungen. Für die Polizei und die Feuerwehr hieß das: Dauereinsatz. Mehrere Menschen wurden verletzt.