Der VfB Stuttgart bleibt in der Fußball Bundesliga. Die Schwaben gewannen am letzten Spieltag gegen Köln am Nachmittag mit 2:1 und sind dadurch Tabellen-Fünfzehnter. Und auch beim SC Freiburg ist die Freude groß: Die Breisgauer verloren zwar mit 1:2 in Leverkusen - spielen aber als Sechster in der Europa League. Also: Ein gelungener Saison-Abschluss bei zwei Bundesliga-Clubs im Land. mehr...