Premiere vor BGH: Kläger will im Dieselskandal Schadenersatz für Leasingraten

Am Donnerstag befasst sich der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe erstmals mit der Frage, ob beim Auto-Leasing Schadenersatz geltend gemacht werden kann. Ein baden-württembergischer Kläger will das Geld für die Leasingraten seines vom Dieselskandal betroffenen Audis zurück - insgesamt sind das fast 26.000 Euro. Der Kläger hatte das Fahrzeug im 2009 für vier Jahre geleast. 2013, vor Auffliegen des Skandals, kaufte er das Auto. Jetzt will der Kläger nicht nur den Kaufbetrag sondern auch die Leasingraten zurückhaben. Der BGH hat bereits entschieden, dass betroffene Diesel-Käufer ihr Auto zurückgeben und sich - abzüglich des Wertverlusts - den Kaufpreis erstatten lassen können. Noch offen ist, was beim Leasen gilt. Laut VW ist der Ausgang für eine vierstellige Zahl von Verfahren wichtig. Der manipulierte Motor wurde bei VW entwickelt, aber auch bei der Konzerntochter Audi eingesetzt.