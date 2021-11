Geht Tankstellen in Baden-Württemberg das Benzin aus?

per Mail teilen

Einige Tankstellen in Baden-Württemberg bekommen nicht genügend Benzin geliefert. Der Grund dafür sollen Transportprobleme sein.

An einigen Tankstellen in Baden-Württemberg geht der Sprit aus. Betroffen sind beispielsweise zwei Tankstellen im Raum Nürtingen (Kreis Esslingen). Ein Tankstellenpächter bestätigte dem SWR bei ihm seien Diesel, Super und Autogas ausverkauft.

Der Mineralölwirtschaftsverband hat bestätigt, dass es im Südwesten Deutschlands Lieferengpässe gibt. Grund dafür seien Transportprobleme wie beispielsweise niedrige Wasserpegel. In diesem Fall können nicht so viele Schiffe fahren. Außerdem gebe es auch im Schienenverkehr Beeinträchtigungen, so ein Sprecher des Verbandes gegenüber dem SWR.

Widersprüchliche Angaben

Die Tankstellen in Baden-Württemberg werden vor allem von der Mineralölraffinerie Oberrhein (Miro) in Karlsruhe beliefert. Diese teilte auf Nachfrage mit, dass es keine Probleme bei der Produktion gebe. Der Pächter einer Tankstelle erklärte jedoch, er bekomme seit zwei Wochen nicht mehr genügend Diesel und Super geliefert. Die Lkw der Miro würden seine Tanks nicht komplett befüllen.

Mehrere Nutzer und Radiohörer hatten den SWR zuvor auf Engpässe bei Tankstellen hingewiesen.