Recyclen von Baustoffen: Baden-Württembergs Landesregierung sucht neue Wege beim Bauen

Keine Wohnungen auf dem Markt oder sie sind für viele Menschen zu teuer. Die Landesregierung sucht in einem Strategiedialog nach Wegen für bezahlbares Wohnen und innovatives Bauen.

Wie kann bezahlbares, innovatives und ökologisches Bauen funktionieren? Das ist die Fragestellung, um die es bei der Auftaktveranstaltung zum Strategiedialog "Bezahlbares Wohnen und innovatives Bauen" am Mittwoch in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) gehen wird. Dabei kommt die Landesregierung mit Vertreterinnen und Vertretern aus dem Bereich Wohnungs- und Bauwirtschaft zusammen.

Wiederverwerten von Baumaterialien

Dabei geht es auch um die Frage, wie Baumaterialien wiederverwertet werden können. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) forderte bereits vor dem Treffen, mehr Bauten aus bereits Verbautem entstehen zu lassen. Außerdem müsse der Klima- und Ressourcenschutz in der Aus- und Weiterbildung aller am Bauen und Planen Beteiligter verankert werden.

Start für einen langjährigen Austausch

Mit dem Start des Strategiedialogs wird ein Punkt des grün-schwarzen Koalitionsvertrags umgesetzt. Der Dialog ist auf insgesamt sieben Jahre angesetzt. Ministerpräsident Kretschmann betonte am Dienstag in Stuttgart: "Wir befinden uns in einem ökologischen, sozialen und ökonomischen Transformationsprozess. Im Planen, Bauen und Wohnen verschränken sich diese Bewegungen so konkret wie in vielleicht keinem anderen Bereich." Laut Kretschmann will die Landesregierung mit dem Strategiedialog diesen Veränderungsprozess aktiv gestalten.

NABU verlangt ausreichenden Flächenschutz im Land

Der Naturschutzbund (NABU) Baden-Württemberg mahnte im Vorfeld der Veranstaltung schon an, dass Klima- und Flächenschutz im Zentrum des Dialogs stehen müssten.

Die Landesregierung hatte bereits vor einigen Jahren einen Strategiedialog zum Thema Automobilwirtschaft ins Leben gerufen. Er soll nach Regierungsangaben einen engen Austausch von Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Arbeitnehmerverbänden, Verbraucherorganisationen, Umweltverbänden und Zivilgesellschaft ermöglichen. Ziel sei es, den Wandel in der Automobilindustrie erfolgreich zu gestalten.