Wie kann Baden-Württemberg die ärztliche Versorgung auf dem Land sichern? Dafür hat der Landtag eine Landarztquote beschlossen. Bald kann man sich für die Studienplätze bewerben.

Noch im April sollen sich die ersten Interessenten für die sogenannte Landarztquote in Baden-Württemberg bewerben können. Der Landtag hatte im Februar beschlossen, dass jährlich 75 Medizin-Studienplätze für Menschen reserviert werden, die dann später verpflichtend für mindestens zehn Jahre als Landärztin oder Landarzt arbeiten.

Das soll eine Stellschraube sein, um dem Mangel an Ärzten gerade in ländlichen Gebieten zu begegnen. Ähnliche Modelle gibt es auch in anderen Bundesländern wie Bayern.

Augenmerk auf die persönliche Eignung und Motivation

Die Bewerbungsphase für das Wintersemester 2021/2022 solle Ende des Monats starten, kündigte das Sozialministerium am Sonntag in Stuttgart an. Weitere Informationen würden "zeitnah" auf dessen Homepage veröffentlicht. "Dies ist ein weiterer Schritt, um die hausärztliche Versorgung in Baden-Württemberg sicherzustellen", erklärte Minister Manfred Lucha (Grüne).

Beim Auswahlverfahren werde ein besonderes Augenmerk auf die persönliche Eignung und Motivation der Bewerber für den Hausarzt-Beruf gelegt.

Zuspruch aus der CDU-Landtagsfraktion

Die CDU-Landtagsfraktion begrüßt die Ankündigung des Sozialministeriums. Der sozialpolitische Sprecher der Fraktion, Stefan Teufel, sagte am Sonntag: "Die Landarztquote ist die einzige Möglichkeit, um verbindlich mehr Hausärzte für unterversorgte Gebiete zu gewinnen." Erfahrungen in anderen Bundesländern würden zeigen, dass die Quote funktioniere und angenommen werde.

Regierung will ärztliche Versorgung auf dem Land sichern

Die Landarztquote ist eine von mehreren Maßnahmen, mit denen die Regierung die ärztliche Versorgung auf dem Land sichern will. Unter anderem gibt es auch verschiedene Förderprogramme, Angebote zur besseren Vernetzung auch mit regionalem Bezug sowie Projekte der Telemedizin, bei der Arzt und Patient auf Distanz Kontakt haben.