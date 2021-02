In den baden-württembergischen Ausflugsgebieten ist es trotz des schönen Winterwetters überwiegend ruhig geblieben. Nach Angaben der Polizei kamen zwar viele Menschen zum Skifahren, Wandern oder Rodeln in den Schwarzwald oder auf die Schwäbische Alb. Der große Ansturm blieb allerdings aus - so auch am Feldberg. mehr...