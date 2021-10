Zahlreiche provokante Äußerungen haben Boris Palmer immer wieder in die Schlagzeilen gebracht. In seiner Partei ist der OB umstritten. Für die OB-Wahl 2022 muss er sich nun in einer Urwahl gegen grüne Gegenkandidaten durchsetzen. Die Tübinger Grünen haben das Urwahl-Verfahren in einer Mitgliederversammlung mit großer Mehrheit beschlossen. mehr...