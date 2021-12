Diebstahl am Bau: Polizei berichtet von steigenden Schäden

Die Polizei in Baden-Württemberg berichtet von steigenden Schäden durch Diebstähle auf Baustellen. Allein im vergangenen Jahr haben Diebe Material in einem Wert von mehr als sieben Millionen Euro gestohlen. Insgesamt registrierte die Polizei fast 2.130 Taten. Der Schaden steigt demnach deutlich, dagegen wurden weniger Diebstähle erfasst als in den meisten vergangenen Jahren seit 2010. Genaue Zahlen für das laufende Jahr liegen zwar noch nicht vor, wie aus der Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der AfD-Fraktion im Stuttgarter Landtag hervorgeht. Aber auch für das Jahr 2021 erwartet die Polizei einen steigenden Schaden bei einer zurückgehenden Zahl an Diebstählen in Neu- oder Rohbauten sowie in Baustellen. Täterinnen und Täter schlagen laut Ministerium meist nachts zu, wenn die Baustellen und Rohbauten im Dunkeln liegen. Zur Beute gehörten Stahl und Kabel, aber schweres Werkzeug bis hin zu Radladern.