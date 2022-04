Betrug mit Corona-Testzentren in BW: Mehrere Hunderttausend Euro Schaden

Zwei Männer aus Baden-Württemberg sollen durch Corona-Testzentren Hunderttausende Euro mit falschen Abrechnungen gemacht haben. Das Landeskriminalamt ermittelt.

Das baden-württembergische Landeskriminalamt (LKA) ermittelt gegen zwei Männer im Alter von 27 und 28 Jahren. Sie sollen mit falschen Abrechnungen ihrer Corona-Testzentren die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg betrogen haben, so die Ermittler. Dabei sei ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Die beiden Männer sollen mehr Tests abgerechnet haben, als sie tatsächlich durchführten. Sie stammen aus Stuttgart und Karlsruhe und sollen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz eine Vielzahl von Testzentren betrieben haben. Die Auszahlung eines weiteren hohen Erstattungsbetrags bei der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg wurde rechtzeitig verhindert.

Durchsuchungen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz

Durch eine Gesellschaft sollen die Männer die Testzentren betrieben haben. Am vergangenen Freitag durchsuchten die Ermittler 19 Corona-Teststationen sowie die Wohn- und Geschäftsräume der mutmaßlichen Betreiber. Insgesamt waren über 40 Beamtinnen und Beamte im Einsatz. Die Teststationen in Baden-Württemberg befinden sich im Raum Stuttgart, Karlsruhe, Rastatt und Freiburg. Bei der Polizeiaktion wurden Beweismittel und Vermögenswerte in Höhe von rund 250.000 Euro gesichert, darunter ein hochwertiges Auto.

Bundesweite Verfahren wegen Abrechnungsbetrugs

Eine Umfrage des "Handelsblatts" stellte am Montag das Ausmaß des Betrugs mit Corona-Teststationen dar. Bundesweit leiteten Behörden mindestens 642 Verfahren wegen Abrechnungsbetrugs bei Corona-Testzentren ein. Die Umfrage der Zeitung beantworteten Staatsanwaltschaften und Landeskriminalämter. Vielfach ständen die Ermittlungen noch ganz am Anfang, weshalb sich auch der Gesamtschaden durch Testbetrug noch nicht beziffern ließe. Doch allein in fünf Verfahren in Bochum, Offenburg, Freiburg und Mannheim beträgt der mutmaßliche Schaden dem Bericht zufolge 49,5 Millionen Euro.