Die Betriebsärzte in Baden-Württemberg machen Druck und wollen die organisatorischen Rahmenbedingungen für Corona-Schutzimpfungen in Unternehmen klären. Sie haben ganz konkrete Fragen.

Das baden-württembergische Landessozialministerium müsse endlich die organisatorischen Vorbereitungen für die Corona-Impfungen in den Unternehmen schaffen - das fordert Stephan Schlosser, der Landesvorsitzende des Verbandes Deutscher Betriebs- und Werksärzte in Baden-Württemberg (VDBW).

Landessozialministerium verweist auf den Bund

Fünf Punkte umfasst dabei der Fragenkatalog, den der VDBW dem Ministerium nach eigenen Angaben bereits im März vorgelegt hat. Darunter etwa die Frage, auf welche Weise die Betriebsärzte den Impfstoff und die Spritzen beziehen können.

Das Landessozialministerium erklärte auf SWR-Nachfrage, man habe diesen und andere Punkte inzwischen geklärt. Grundsätzlich sei das Bundesgesundheitsministerium in Berlin zuständig. Von dort heißt es: Die organisatorischen Absprachen mit den Ländern und Arbeitgeber-Verbänden würden derzeit "mit Hochdruck" getroffen.

So berichtete der SWR Ende April über das Thema:

In mehr als zehn Betrieben in Baden-Württemberg laufen derzeit bereits Corona-Schutzimpfungen für berechtigte Beschäftigte. Es handelt sich um Betriebe der sogenannten kritischen Infrastruktur. Dazu zählen beispielsweise die MVV Energie AG in Mannheim, die Boehringer Ingelheim Pharma GmbH in Biberach an der Riß und der Flughafen Stuttgart.

Viele weitere Firmen in Baden-Württemberg sind bereit zu impfen

Die Firmen im Land jedenfalls stehen für die Impfungen bereit: Unter anderem hat der Stuttgarter Technologiekonzern Bosch in dieser Woche angekündigt, dann bis zu 6.000 Impfungen am Tag durchführen zu wollen. Auch vom Autobauer Daimler, dem Sportwagenhersteller Porsche oder vom Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen gibt es ähnliche Ankündigungen.

Stand jetzt sollen die Betriebsärzte in Baden-Württemberg ab Anfang Juni ins Impfen mit einbezogen werden. Aber nur, wenn bis dahin genügend Impfstoff zur Verfügung steht.