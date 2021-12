Verzweiflung bei Weihnachtsmarktbetreibern und Clubbesitzern in Baden-Württemberg

Die geplante neue Corona-Zwangspause bringt Weihnachtsmarktschausteller und Clubbetreiber in schwere Bedrängnis. Sie fordern Unterstützung, um die Situation überstehen zu können.

Nach der angekündigten weiteren Corona-Zwangspause für die wenigen noch geöffneten Weihnachtsmärkte fordern die baden-württembergischen Schaustellerinnen und Schausteller finanzielle Hilfen, um durch den Winter zu kommen. Besonders prekär ist die Lage, weil die meisten Weihnachtsmärkte erst kurz vor Beginn oder sogar erst nach der Eröffnung abgesagt wurden. "Die Vorlaufkosten müssen wir wieder reinholen, außerdem geht es um entgangene Erträge", sagte der Chef des Schaustellerverbands in Baden-Württemberg, Mark Roschmann, am Dienstag in Stuttgart. "Zum Teil waren die Fritteusen schon gefüllt und der Glühwein stand bereit. Da sind tonnenweise Lebensmittel und Material im Müll gelandet." Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt war erst zwei Tage vor Beginn aus Angst vor den steigenden Ansteckungszahlen abgesagt worden. Zuletzt waren unter anderem auch die Märkte in Freiburg und Pforzheim vorzeitig beendet worden.

Roschmann betonte, die Branche finanziere das weitgehend veranstaltungsfreie erste Quartal eines Jahres mit den Erträgen aus den Weihnachtsmärkten. "Deshalb brauchen wir entweder einen hundertprozentigen Ausgleich in Höhe des Umsatzes aus der Vergleichszeit 2019 oder finanzielle Hilfen analog zu den November- und Dezember-Hilfen des vergangenen Jahres", sagte er.

Mannheimer Weihnachtsmarktbetreiber ohne Perspektive

Stefany Goschmann von der Mannheimer Ausstellungsgesellschaft sagte, die Situation sei auf dem Mannheimer Weihnachtsmarkt eigentlich gut geregelt, mit wenigen Ausschankstellen, einer limitierten Besucherzahl und der 2G-Regel plus Test. Auf dem Markt gilt auch Maskenpflicht. Sie äußerte Zweifel, dass die Schließung eines Weihnachtsmarkts verhindert, dass Menschen miteinander in geschlossenen Räumen in Kontakt kommen, zum Beispiel in Gaststätten. Der Besucherzustrom sei schon vorher gering gewesen. Für die Aussteller sei die Schließung eine Katastrophe, aber auch für alle anderen.

Enttäuschung auch in Ulm und Karlsruhe

Dass der Ulmer Weihnachtsmarkt voraussichtlich schließen muss, kommt für viele Besucherinnen und Besucher nicht überraschend, die Enttäuschung ist aber zu spüren. "Wir haben es vermutet. Schade", sagt eine Frau und auch eine andere Besucherin sagt: "Es funktioniert doch mit dem 2G Plus und es ist jetzt auch nicht so viel los, dass man da jetzt Panik haben müsste." Frust und Trauer ist auch bei den Budenbetreiberinnen und -betreibern zu spüren. Ein Beschicker ist zwar enttäuscht, erzählt aber, dass die bisherigen Umsätze eher nicht gut gewesen seien. "Mit diesem 2G Plus sind jetzt auch wenig Leute gekommen."

Auch in Karlsruhe zeigten sich die Betreiberinnen und Betreiber des Weihnachtsmarktes enttäuscht über die angekündigte Entscheidung, alle Märkte in Baden-Württemberg wieder zu schließen. Eine Schaustellerin erklärte: "Wir werden bis Donnerstag durchhalten, weil wir brauchen jeden Cent."

Clubs wollen Verantwortung nicht alleine tragen

Die baden-württembergische Clubszene befürchtet, dass sie angesichts der erneuten Zwangspause als Treiber der Pandemie gebrandmarkt würden. "Wir sind bereit, die gesamtgesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. Aber wir wollen das nicht alleine tragen", sagte der Sprecher der Interessengemeinschaft Clubkultur Baden-Württemberg, Simon Waldenspuhl. Wie schon vor zwei Jahren treffe es die Clubs und Diskotheken als erstes. "Dabei gibt es keine wissenschaftliche Grundlage, die belegt, dass es bei uns riskanter ist als in Stadien oder Theatern", sagte Waldenspuhl der Deutschen Presse-Agentur.

Schließung für die Clubs ein "Desaster"

Für die Clubs sei die erneute Schließung ein "Desaster". Wichtig seien jetzt zugeschnittene Hilfsprogramme, um die heftig angeschlagene Szene nicht alleine zu lassen. Unter anderem werde es für die Clubs schwer, die 450-Euro-Kräfte zu halten. Viele verlören auch die fest angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sie wieder in Kurzarbeit schicken müssten - und bekämen sie in besseren Zeiten nicht wieder. Die finanzielle Unterstützung dürfte zudem nicht eingestellt werden, sobald die Zwangspause aufgehoben werde, forderte die Interessengemeinschaft. "Wir benötigen die Mittel mindestens 120 Tage weiter, um den Anschub finanzieren zu können", sagte Waldenspuhl.

Das Land hat angesichts der sich zuspitzenden Corona-Lage eine scharfe Einschränkung öffentlicher Veranstaltungen angekündigt. Dann müssten Freizeitbetriebe wie Clubs und Diskotheken unter Umständen voraussichtlich ab Freitag schließen.