Kita und Schule für ukrainische Flüchtlingskinder: Wie soll das gehen?

Die baden-württembergische Landesregierung will es geflüchteten Kindern aus der Ukraine ermöglichen, Schulen und Kitas zu besuchen. Das sind die ersten Ideen zur Umsetzung.

"Wenn ein Kind in die Schule möchte, dann darf es auch in die Schule gehen", sagte Baden-Württembergs Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne). Sie hat die Schulen und Schulverwaltungen gebeten, in solchen Fällen pragmatisch vorzugehen und zusätzliche Schülerinnen und Schüler unkompliziert aufzunehmen. Das sei auch eine Möglichkeit, geflüchteten Kindern wieder etwas Struktur und Ablenkung zu ermöglichen. Man befinde sich in "Habachtstellung" und diskutiere, wie die Betreuung der Kinder vor Ort am besten gewährleistet werden könne, betonte auch Benjamin Lachat, Dezernent für Familie und Soziales des Städtetages, am Montag in Stuttgart.

Erweiterung der Maßnahmen für Betreuung von geflüchteten Kindern

Damit Kinder aus der Ukraine Deutsch lernen und im Unterricht möglichst bald mithalten können, setzt das Kultusministerium auf bereits in den vergangenen Jahren erarbeitete Konzepte: In Vorbereitungsklassen - beziehungsweise in einem Vorqualifizierungsjahr Arbeit/Beruf für berufliche Schulen (VABO) - sollen Kinder und Jugendliche die Sprache lernen. Außerdem werden neben dem regulären Schulunterricht Sprachförderkurse angeboten, in denen in kleinen Gruppen an bis zu viereinhalb Stunden pro Woche Deutsch unterrichtet wird.

Jüngere geflüchtete Kinder sollen in Baden-Württemberg die Möglichkeit erhalten, eine Kita zu besuchen. Wie das organisiert wird, steht allerdings noch nicht fest. Schon jetzt gibt es im Land zu wenig Erzieherinnen und Erzieher. Außerdem herrscht in vielen Einrichtungen Platzmangel. Ein Weg könnte sein, die Obergrenze für die Größe von Kitagruppen vorübergehend außer Kraft zu setzen. Bislang liegt die Grenze bei 28 Kindern je Gruppe. Details stehen aber noch nicht fest.

Ein Sprecher des Kultusministeriums verweist darauf, dass es derzeit Gespräche mit Städten, Gemeinden und weiteren Kita-Trägern gibt, um "geeignete Maßnahmen abzustimmen, die eine Betreuung der geflüchteten Kinder ermöglichen". Lachat betonte hierzu auch die Notwendigkeit "erfahrenes, aber nicht formal qualifiziertes Personal einzustellen". Da die Haushaltsmittel für die Kita vielerorts mangels Mitarbeiterinnen nicht ausgeschöpft würden, könnten diese für solche Kräfte verwendet werden, sagte Lachat. Unter anderem seien Russinnen und Ukrainerinnen gefragt.

Schulpflicht für Flüchtlinge nach sechs Aufenthaltsmonaten

Laut baden-württembergischem Kultusministerium besteht für geflüchtete Kinder das Recht auf Schule von Anfang an. Der Schulbesuch ist jedoch im ersten halben Jahr nach der Einreise freiwillig. Ab dem sechsten Monat gilt auch für geflüchtete Kinder die Schulpflicht. Sie endet mit dem 18. Lebensjahr.