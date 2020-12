Mehr als 3.700 Corona-Tote in Baden-Württemberg - und die Zahl wächst. Die meisten Bestatter müssen aktuell zwar keine Extra-Schichten schieben, in Knittlingen (Enzkreis) aber schon.

Die meisten Bestatter in Baden-Württemberg sind angesichts der steigenden Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus noch nicht an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen. "Wir gehen bis jetzt davon aus, dass wir die nächsten Wochen keine Zustände erleben müssen, wie wir sie im Frühjahr beispielsweise in Bergamo gesehen haben", sagte der stellvertretende Landesinnungsmeister des Bestattungsgewerbes in Baden-Württemberg, Ralf Homburger. Man beobachte die Entwicklung aber täglich.

Corona-Ausbruch in Knittlingen: Bestatter am Limit

Örtlich gibt es jedoch die ersten Engpässe: In der 8.000-Einwohner-Stadt Knittlingen (Enzkreis) etwa kommen die Bestatter nicht mehr hinterher. In dem dortigen Pflegeheim gab es einen massiven Corona-Ausbruch, 20 Menschen sind an oder mit dem Virus gestorben. Die Stadt musste neue Räumlichkeiten für die Särge organisieren, außerdem wurde ein Kühlcontainer für die Leichen aufgestellt. Die Bauhofmitarbeiter machen Überstunden, um mit dem Ausheben der Gräber hinterher zu kommen. Ein Bestatter berichtet, dass sie gerade etwa 15 Bestattungen pro Woche haben. Das sind so viele, wie sonst in einem Monat.

Sehr viele Senioren unter Coronavirus-Neuinfizierten

Verbandsvertreter Homburger bereite Sorgen, dass sich aktuell immer mehr ältere Menschen mit dem Virus infizieren. Es sei noch mit sehr vielen Toten und mit sehr viel Leid zu rechnen, sagte er. "Die Kollegen in unserer Landesinnung haben sich auf eine schlimme Situation schon zu Beginn der Pandemie eingestellt."

Mit dem Blick auf die Zahlen von Mitte Oktober bis Mitte November spricht das Statistische Bundesamt von einer leichten Übersterblichkeit für Deutschland. In der Woche vom 9. bis 15. November 2020 starben etwa acht Prozent mehr Menschen als im Durchschnitt der vergangenen Jahre. Allerdings gehen die Statistikerinnen und Statistiker des Bundesamtes davon aus, dass die Übersterblichkeit noch weiter zunehmen wird.

Immer mehr Menschen sterben am Coronavirus

In Baden-Württemberg sind bisher 3.794 Menschen (Stand: Donnerstag, 17.12.2020, 16 Uhr) mit oder am Coronavirus gestorben. Allein in den vergangenen vier Wochen waren es mehr als 1.400 - Tendenz steigend. Betrachtet man die Gesamtzahl der Toten nach Altersgruppen, so waren 2.597 der Verstorbenen über 80 Jahre alt.

Bestattungen in Corona-Zeiten belastender

Die Arbeit der Bestatter habe sich durch die Krise deutlich geändert, sagte Homburger - gerade was das Zwischenmenschliche angehe. "Ganz einfache menschliche Gesten wie ein Händedruck zur Beileidsbekundung unterbleiben derzeit." Dies sei sehr belastend.

Und auch der Umgang mit den Corona-Toten habe besondere Anforderungen. Man müsse auf sehr viele Hygienemaßnahmen achten. "Eine Ansteckung über Aerosole, welche auch durch einen Verstorbenen an die Umgebung, beispielsweise bei einer Umlagerung, abgegeben werden können, als auch eine Schmierinfektion sind möglich", so Homburger.