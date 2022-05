Verkehrsminister Hermann: Radnetz in Baden-Württemberg soll besser ausgebaut werden

per Mail teilen

Es ist mein persönliches Paradigma: Das Radnetz auszubauen und Radschnellwege voranzubringen. So reagiert Verkehrsminister Hermann auf die SWR-Mitmachaktion #besserRadfahren.

Der SWR hatte in seiner Mitmachaktion #besserRadfahren dazu aufgerufen, Probleme im Radverkehr zu melden. Innerhalb von sieben Wochen kamen rund 10.800 Meldungen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz zusammen. Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) zieht daraus das den Schluss, dass der Bund, das Land und die Kommunen weiter erheblich in attraktive und sichere Radwege investieren müssten.

#besserRadfahren im Südwesten

Radnetz wichtiger Bestandteil des Koalitionsvertrages

Die grün-schwarze Landesregierung will in den kommenden Jahren das Radnetz in Baden-Württemberg weiter ausbauen. "Der Koalitionsvertrag gibt dem Ministerium für Verkehr den klaren Auftrag zur Verkehrswende. Das heißt auch, das Radnetz auszubauen, die Lücken zu schließen und Radschnellwege voranzubringen", erklärte Hermann.

"Diesen Auftrag umzusetzen, ist mein persönliches Paradigma als Minister und Radfahrer."

Mehr Sicherheit und größeres Streckennetz für Radfahrende

Enges Überholen, Alleinunfall wegen Bodenunebenheiten und enges Begegnen - das sind laut den Ergebnissen der Mitmachaktion die drei häufigsten Ursachen für Unfälle und Konflikte zwischen Radfahrern und Autofahrern. Minister Hermann spricht von wertvollen Erfahrungen und Hinweisen von Radfahrenden. In seiner Stellungnahme bekräftigt Hermann das Ziel der Landesregierung, ein sicheres und komfortables Radwegenetz in Baden-Württemberg flächendeckend umzusetzen. Konkret nennt Hermann folgende Punkte des Koalitionsvertrages:

Weiterentwicklung des Radnetz Bw inklusive Lückenschlüsse sowie die Verwirklichung von mindestens 20 Radschnellwegen für den Alltagsverkehr bis 2030.

Radwege sollen, wo immer möglich, baulich vom Auto- und Fußverkehr getrennt werden.

Zu mehr Sicherheit im Radverkehr soll auch der verstärkte Einsatz von Radfahrstreifen und Schutzstreifen beitragen.

Hermann nimmt auch Kommunen in die Pflicht

Damit das Land seine selbstgesteckten Ziele erreichen kann, nimmt Verkehrsminister Hermann auch die Städte und Kommunen in die Pflicht. Auch sie müssten bei der Radverkehrsförderung mitziehen. Die SWR-Mitmachaktion #besserRadfahren sei ein Rückenwind für den Ausbau des Radverkehrs in Baden-Württemberg, so Hermann.