Beschlüsse der Innenministerkonferenz: Krisenradargerät und schärfere Corona-Kontrollen

Die Beschlüsse der Innenministerkonferenz wurden am Freitag in Stuttgart vorgestellt. Schwerpunkte waren die Verbesserung des Krisenmanagements sowie der Kampf gegen Hass im Netz.

Bei der Herbstkonferenz der Innenministerinnen und Innenminister wurde unter anderem eine Verschärfung der Regeln für die Verfolgung von Hass-Straftaten im Netz beschlossen. Auch ein bundesweites Krisenkompetenzzentrum und ein Krisenradargerät kündigten die Innenminister an. Zudem sollen Corona-Verordnungen schärfer kontrolliert werden. Außerdem sollen Verfahren für Aufenthaltserlaubnisse von Afghanen beschleunigt werden.

Neben der Corona-Pandemie und dem Krisenmanagement zwischen Bund und Ländern wurden auf der Konferenz auch der Kampf gegen Hass und Hetze sowie die Cybersicherheit thematisiert. "Gerade im Internet müssen wir unseren Kampf gegen Hass und Hetze weiter entschieden fortsetzen - hier gibt es noch Lücken, die wir stopfen müssen", so der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Freitag. Insgesamt 80 Tagesordnungspunkte habe die Konferenz beinhaltet, darunter aktuelle Fragestellungen der Innenpolitik wie die Verbrechensbekämpfung, die Bekämpfung extremistischer Tendenzen und Migrationsfragen.

Kein Platz für Antisemitismus in Deutschland

Die Pandemie habe Risse durch unsere Gesellschaft gezogen, betonte Strobl. "Das gesellschaftliche Klima hat sich verändert." Die "Querdenken"-Bewegung habe eine eigene Dynamik entwickelt. "Kritik an der Corona-Politik der Bundes- oder Landesregierungen, die selbstverständlich legitim ist, ist vielfältig umgeschlagen in eine allgemeine Staats- und Demokratieverachtung", sagte er. Für Antisemitismus gebe es in Deutschland keinen Platz, fügte er hinzu.

Die Innenministerinnen und Innenminister der Länder wollen zudem Anbieter von Messenger-Diensten wie Telegram künftig stärker im Kampf gegen Hass und Hetze in die Pflicht nehmen. Ab dem kommenden Jahr müssen bereits Anbieter sozialer Netzwerke dem Bundeskriminalamt rechtswidrige Inhalte melden - nicht aber Messenger-Dienste, wie Strobl am Rande der Innenministerkonferenz sagte.

"Aber auch dort sind Hass und Hetze ein massives Problem, sie erzielen hohe Reichweiten", erklärte er. Dort dürften keine rechtsfreien Räume entstehen. Die Innenminister hätten sich darauf geeinigt, dass hier dringend eine Anpassung erfolgen müsse. Bereits am Vortag hatten sie eine "Stuttgarter Erklärung" verabschiedet, in der sie eine Verschärfung der Regeln für die Verfolgung von Hass-Straftaten im Netz fordern.

Krisen: Neues bundesweites Kompetenzzentrum

Mit einem neuen bundesweiten Kompetenzzentrum wollen die Innenministerinnen und Innenminister der Länder Krisen in Deutschland schneller erkennen und früher bekämpfen. Strobl kündigte an, ein "Krisenradargerät" zu installieren. Dabei könne Künstliche Intelligenz sehr schnell riesige Datenmengen verarbeiten, um Krisen frühzeitig zu identifizieren, betonte er. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie kündigte Strobl für alle Bundesländer stärkere Kontrollen an.

"Wir brauchen leider schärfere Regeln - und dann auch eine schärfere Überwachung", sagte er. Insbesondere im Öffentlichen Personennahverkehr und bei der Einhaltung der Maskenpflicht brauche es mehr Kontrollen. Strobl wies darauf hin, dass es alleine in Baden-Württemberg in den vergangenen Monaten mehr als zwei Millionen Personen- und fast 790.000 Fahrzeugkontrollen zur Einhaltung der Pandemieregeln gegeben habe.

Bundesaufnahmeprogramm für Afghanistan-Flüchtlinge

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) zufolge forderten die Innenminister den Bund zudem auf, Verfahren für Aufenthaltserlaubnisse von Afghanen zu beschleunigen. Wegen der derzeitigen Lage in Afghanistan müsse auch für diejenigen, die nur eine Duldung haben, der Flüchtlingsstatus geprüft werden. Über einen generellen Abschiebestopp nach Afghanistan wurde Pistorius zufolge nicht gesprochen. Es gebe derzeit aber keine Abschiebungen, sagte er.

Auch Strobl äußerte sich zum Thema Afghanistan. Der Bund sei wegen seiner sicherheits- und außenpolitischen Verantwortung in der Pflicht, darüber gebe es über alle Länder- und Parteigrenzen hinweg einen klaren Konsens, sagte er gegenüber dem SWR. Es gehe darum, die deutschen Staatsbürger schnellstens aus Afghanistan zu evakuieren und denen zu helfen, die jetzt bedroht seien, wie afghanischen Ortskräften, Journalisten und Menschenrechtsaktivisten.

Dabei müsse man gerade auch Frauen im Blick haben, betonte Strobl, der auch Vorsitzender der Innenministerkonferenz ist. Die Länder würden erwarten, dass ein Bundesaufnahmeprogramm schnell umgesetzt werde. Die baden-württembergische Justiz- und Migrationsministerin Gentges hatte im SWR angekündigt, dass Baden-Württemberg bereit sei, bis zu 1.100 bedrohte Ortskräfte und deren Angehörige aufzunehmen.

In einer gemeinsamen Pressekonferenz haben Strobl, Pistorius und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) gemeinsam mit Hans-Georg Engelke, Staatssekretär im Bundesministerium, die Beschlüsse der Herbstkonferenz 2021 in Stuttgart vorgestellt.