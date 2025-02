Berufsausbildung schützt vor Arbeitslosigkeit

Das Bündnis für Ausbildung in Baden-Württemberg als Zusammenschluss von Politik, Agentur für Arbeit, Unternehmen und Gewerkschaften will auch in Zukunft verstärkt für die berufliche Ausbildung werben. Eine gute Qualifikation auf dem Arbeitsmarkt ist nach Angaben von Wirtschaftsministerin Hoffmeister-Kraut in wirtschaftlich schwierigen Zeiten der beste Schutz vor Arbeitslosigkeit.