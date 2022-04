Prominente Glückwünsche aus Berlin

"Ich wünsche Baden-Württemberg alles alles alles Gute. Alles und noch viel mehr zum kugelrunden 70. Geburtstag. Und das tue ich von ganzem Herzen, weil ich in Baden-Württemberg geboren bin. Vor vielen vielen Jahren in der wunderschönen Stadt Ulm. Und bei meinen Großeltern habe ich gelernt, was Baden-Württembergs Werte sind: radikal demokratisches Denken, ein mutiges Denken, den aufrechten Gang habe ich gelernt, Kässpätzle habe ich lieben gelernt und jetzt in 70 Jahren ist Baden-Württemberg ja auch grün. Es ist noch viel offener geworden. Dass aus dem 'Ländle' mal 'the Länd' wird, heißt, wie Veränderung und dass Veränderung möglich ist. Alles Gute liebes Baden-Württemberg zu Deinem Geburtstag."