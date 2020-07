per Mail teilen

In Baden-Württemberg ist eine Diskussion um bereits bestehende Schottergärten entbrannt. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) appelliert an die Vernunft der Bürger.

Durch die beschlossene Änderung des Landesnaturschutzgesetzes sind zwar Schottergärten ab sofort verboten, Uneinigkeit besteht in den Landesministerien aber über bereits bestehende, geschotterte Gartenflächen.

Schottergärten: abreißen oder bestehen lassen?

"Letztendlich wird es sich irgendwann nur vor Gericht klären lassen", sagte Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) am Dienstag in Stuttgart. Das Umweltministerium sei der Ansicht, dass Schottergärten auch rückwirkend bis 1995 laut Landesbauordnung untersagt seien. Das Wirtschaftsministerium hingegen gehe von einem Bestandsschutz bereits bestehender Schottergärten aus. "Von daher wäre ich nicht unfroh, wenn es mal eine Klage gibt, die diese Frage klärt", sagte Untersteller.

Baden-Württembergs Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) SWR

Umstritten ist die Formulierung in der Landesbauordnung, die seit 1995 lautet: "Die nichtüberbauten Flächen der bebauten Grundstücke müssen Grünflächen sein, soweit diese Flächen nicht für eine andere zulässige Verwendung benötigt werden."

Kretschmann appelliert an Vernunft der Bürger

Die Gesetzeslage für bereits bestehende Schottergärten ist also zum jetzigen Zeitpunkt nicht eindeutig. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) äußerte sich allerdings deutlich zu einer Umgestaltung von Schottergärten: "Dass Insekten keine Steine fressen können, dürfte allgemein einsehbar sein". Statt einer Welle an Klagen, hoffe er auf vernünftige Bürger. Man solle seinen Garten insektenfreundlich gestalten, so Kretschmann.

Für SPD-Fraktionschef Andreas Stoch ist der Ministerien-Streit schwer nachvollziehbar: "Wenn ein Minister in der Landespressekonferenz sagt, er hoffe auf eine Klage, damit ein Gericht den Zwist seines Hauses mit einem anderen Ministerium beendet, sind wir in Absurdistan angekommen", sagte er.

Andreas Stoch, Fraktionschef der SPD im Stuttgarter Landtag SWR

Kontrollen und Anordnungen könnten drohen

Aus dem Umweltministerium hieß es außerdem, dass es sich lediglich um eine Klarstellung des Gesetzes handele, da sich ein Verbot immer schon aus der Landesbauordnung ergeben habe. Folglich seien alle vorhandenen Schottergärten, die nach 1995 angelegt wurden, illegal. "Das Problem war bisher, dass das kaum jemand gewusst hat und sie in den vergangenen Jahren zunehmend in Mode gekommen sind", so ein Sprecher des Umweltministeriums. Weil das Verbot seit 1995 gelte, gebe es keine "Altfälle", die Bestandsschutz genießen könnten.

Daraus ergebe sich, dass bereits existierende Schottergärten im Zweifel beseitigt oder umgestaltet werden müssten, so der Sprecher weiter. Grundsätzlich müsse der Hauseigentümer von sich aus Schottergärten beseitigen, sonst drohten Kontrollen und Anordnungen.

"Wir setzen vor allem auf Kooperation, die Einsicht der Eigentümer und die Überzeugungskraft der Verwaltung vor Ort." Sprecher des Umweltministeriums Baden-Württemberg

Schottergärten, die vor 1995 errichtet worden sind, könnten allerdings Bestandsschutz genießen. Nach Ansicht von Verwaltungsjuristen sei aber auch diesbezüglich eine gerichtliche Entscheidung abzuwarten.