Ab August gibt es in Baden-Württemberg ein Beratungstelefon für Opfer von Amokläufen und sogenannten Großschadensereignissen. Die Hotline steht auch den Angehörigen zur Verfügung. Laut Landes-Justizministerium wird diese freigeschaltet, sobald sich in Baden-Württemberg ein Terroranschlag oder eine Straftat mit zahlreichen Opfern, wie eine bewusst herbeigeführte größere Explosion, ereignen sollte. Mit dem Beratungstelefon will das Ministerium sicherstellen, dass Opfer von Anschlägen und deren Angehörige schnell Ansprechpartner finden und betreut werden.