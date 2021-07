Klimakrise, Verkehrswende, neue Lehrerstellen: Die Landesregierung in Baden-Württemberg hat sich viel vorgenommen - doch wegen Corona ist das Geld knapp. Nun muss Grün-Schwarz Prioritäten setzen.

Die Koalition aus Grünen und CDU will am Abend über den baden-württembergischen Haushalt für 2022 beraten. Dabei hat sie sich offenbar zum Ziel gesetzt, im kommenden Jahr ohne neue Schulden auszukommen. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur und beruft sich auf Koalitionskreise. Um in neue Projekte investieren zu können, sollen die Ministerien demnach an anderer Stelle sparen. Dabei soll ein niedriger dreistelliger Millionenbetrag zusammenkommen, hieß es.

Wegen Corona alle Ziele unter Vorbehalt

Die Corona-Krise hat tiefe Spuren im baden-württembergischen Landesetat hinterlassen. Laut Steuerschätzung fehlen im kommenden Jahr drei Milliarden Euro im Haushalt. Diese Finanzlage ist der Grund, warum Grün-Schwarz im Koalitionsvertrag alle geplanten Projekte unter Haushaltsvorbehalt gestellt hat. Die Koalition muss nun das Kunststück schaffen, die Deckungslücke zu schließen und gleichzeitig zu investieren.

Dabei setzt Grün-Schwarz dem Vernehmen zum einen nach darauf, dass die Konjunktur wieder anzieht und die Steuereinnahmen wieder stärker sprudeln. Daneben kann Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) womöglich noch auf nicht genutzte Verschuldungsrechte und Haushaltsreste zurückgreifen. Eine weitere Stellschraube könnte die Auflösung eines ungenutzten Corona-Rettungsfonds für mittlere Firmen mit einem Volumen von einer Milliarde Euro sein.

Trotzdem wird Grün-Schwarz nicht umhin kommen, verstärkt politische Prioritäten zu setzen. Das birgt Zündstoff: Innenminister Thomas Strobl (CDU) will mehr Stellen für die Polizei, Kultusministerin Theresa Schopper (Grüne) kämpft um Lehrerstellen. Zugleich soll mehr in Klimaschutz und die Verkehrswende investiert werden.

Nachtragshaushalt mit hohen Kreditaufnahmen sorgt für Streit

Im vergangenen Jahr hatte die Landesregierung wegen der Corona-Krise die Schuldenbremse ausgesetzt und neue Kredite in Höhe von 13,5 Milliarden Euro aufgenommen. Zuletzt hatte die Koalition einen Nachtragsetat beschlossen, der neue Kredite in Höhe von 1,2 Milliarden Euro vorsieht. Mit dem Etat will sich Grün-Schwarz vor allem für den unsicheren Verlauf der Corona-Krise wappnen und die Folgen abmildern. Finanzminister Bayaz will den Nachtragshaushalt nun am kommenden Mittwoch in den Landtag einbringen. Es wird eine hitzige Debatte erwartet: Wegen den im Etat eingeplanten neuen Schulden hat die FDP bereits mit einer Verfassungsklage gedroht.

