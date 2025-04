In BW gilt im Sommer ein Verbot der Fassadenbeleuchtung

per Mail teilen

Von Anfang April bis Ende September ist es in Baden-Württemberg rund um die Uhr verboten, Gebäudefassaden zu beleuchten. Ulrike Brandt von der SWR Umweltredaktion erläutert die Regelung im Naturschutzgesetz: Was soll sie bewirken? Und was passiert, wenn man sich nicht daran hält?