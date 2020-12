Behörden und Unternehmen in Baden-Württemberg werden immer häufiger Opfer von Hackerangriffen. Die Landesregierung will nun eine eigene Agentur für Cyber-Sicherheit gründen.

Die baden-württembergische Landesregierung will gegen Kriminelle im Netz vorgehen und plant die Gründung einer Agentur für Cyber-Sicherheit. Am Dienstag hat das Kabinett das Vorhaben auf den Weg gebracht. Die Agentur soll im Frühjahr 2021 Schritt für Schritt ihre Arbeit aufnehmen und 2022 voll betriebsbereit sein. Ziel ist es eine zentrale Plattform zu schaffen, die die Arbeit der verschiedenen Ermittlungsbehörden koordiniert sowie Staat, Kommunen, Wirtschaft und Forschung beim Thema Cyber-Sicherheit vernetzt.

"Die Digitalisierung wird nur gelingen, wenn sie sicher ist und die Menschen der Technik vertrauen. Wir wollen darum mit der neuen ganzheitlichen Cyber-Sicherheitsstrategie die Marke 'Cyber Security made in Baden-Württemberg' schaffen, mit der Cyber-Sicherheitsagentur als zentralem Kern." Innenminister Thomas Strobl (CDU)

Neben der Aufklärung werden dort auch Informationen über mögliche Hackerangriffe in Baden-Württemberg gesammelt - bei konkreten Bedrohungen soll die Agentur auch Warnungen aussprechen. Momentan gebe es im Land noch keine zentrale Stelle für Bekämpfung, so Strobl. Das Pilotprojekt der Cyberwehr in Karlsruhe zum Beispiel soll deshalb auch in die neue Abwehr-Strategie eingebunden werden.

13 Millionen Euro für neues Projekt

Insgesamt stellt die Landesregierung 13 Millionen Euro für das Cyber-Sicherheit-Projekt zur Verfügung. Mit steigender Mediennutzung verlagert sich ein großer Teil an Straftaten immer weiter in den virtuellen Raum - dafür braucht die Polizei in Baden-Württemberg dringend Spezialisten. Im Haushalt 2020/2021 wurden deshalb 83 Stellen für sogenannte Cyberkriminalistinnen und Cyberkriminalisten genehmigt. Davon sind laut dem Ministeriumssprecher bisher 19 Stellen besetzt. Im Laufe des Jahres 2020 und im kommenden Jahr sollen die restlichen Stellen besetzt werden. "Das ist schon eine Hausnummer", so der baden-württembergische Vorsitzende vom Verein Bund Deutscher Kriminalbeamter, Steffen Mayer. Solch eine Agentur könne im Zweifel auch zu einem entscheidender Standortvorteil werden, wenn Firmen nach einem Unternehmenssitz Ausschau hielten, meint Mayer.

Einführung einer Sonderlauflaufbahn geplant

Probleme bei der Suche nach Cyberkriminalisten gibt es nach Auskunft des Ministeriums nicht. Die Polizei habe sich frühzeitig für die Bekämpfung der Cyberkriminalität aufgestellt. Hierzu gehöre auch die Einführung einer Sonderlaufbahn der Cyberkriminalisten, zumal der Arbeitsmarkt dieser Zielgruppe umkämpft sei. "Um die Attraktivität weiter auszubauen, wurde die Sonderlaufbahn erweitert. Cyberkriminalisten des gehobenen Polizeivollzugsdienstes können in den höheren Polizeivollzugsdienst aufsteigen, sofern sie einen entsprechenden Masterstudiengang absolviert haben", so der Sprecher.

Anstieg von "Hackerangriffen" erwartet

Hinter den umgangssprachlich als Hackerangriff oder Cyberangriff bekannten Begriffen stecken Straftaten wie das Ausspähen und Abfangen von Daten. Laut Innenministerium sind die Fälle in diesem Bereich in den Monaten Januar bis August 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum angestiegen. Einen Rückgang gebe es zwar im Bereich der Datenveränderung und Computersabotage, aber die Behörde rechnet 2020 im Bereich der Cyberkriminalität insgesamt mit einem hohen Niveau an Straftaten.