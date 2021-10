BW-Ministerpräsident hält Begrenzung von Trauerfeiern für nicht pietätlos

An Trauerfeiern im Freien dürfen in Baden-Württemberg nur noch 100 Personen teilnehmen. Ministerpräsident Kretschmann hat die durch das Coronavirus bedingten Einschränkung verteidigt.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat die Beschränkung der Teilnehmerzahl für Trauergottesdienste und Bestattungen im Freien verteidigt. "Eine Trauerfeier mit 100 Personen ist jetzt nicht gerade an der Grenze der Pietät", sagte er am Dienstag auf Nachfrage bei der Regierungspressekonferenz in Stuttgart. "Es muss ja niemand Angst haben, dass wir auf Friedhöfe gehen und sagen: Du darfst da nicht stehen."

Ministerpräsident sieht Probleme bei muslimischen Trauerfeiern und Freikirchen

Die Landeskirchen und Diözesen seien gut organisiert. "Da haben wir uns über nichts zu beschweren." Die Probleme lägen bei muslimischen und freikirchlichen Trauerfeiern, wo sich Hunderte Personen treffen würden. "Das sind die Problemzonen", sagte Kretschmann. "Da wir das immer für alle gleich machen müssen, sind wir aufgrund solcher Vorkommnisse leider dazu gezwungen." Ausnahmegenehmigungen seien zudem möglich, sofern ein Konzept vorliege.

An Trauerfeiern und Bestattungen im Freien dürfen wegen der Corona-Pandemie in Baden-Württemberg nur noch 100 Personen teilnehmen. Das hatte das Kultusministerium in Stuttgart am Montagabend mitgeteilt. Zu sonstigen Veranstaltungen von Kirchen-, Glaubens- und Weltanschauungsgemeinschaften unter freiem Himmel sind den Angaben zufolge weiterhin bis zu 500 Teilnehmer zugelassen. Für diese brauche es weiterhin ein schriftliches Hygienekonzept. Darüber hinaus werde den Veranstaltern empfohlen, von den Teilnehmern eine Mund-Nasen-Bedeckung zu verlangen, teilte das Kultusministerium weiter mit. Eine Obergrenze für die Zahl der Gottesdienstbesucher gibt es nicht. Allerdings müssen weiterhin Abstandsregeln eingehalten werden.