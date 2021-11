In einigen Fastnachts-Hochburgen in Baden-Württemberg beginnt heute die "fünfte Jahreszeit"

In Mainz, Köln und Düsseldorf beginnt mit dem 11. November die närrische Saison. Auch manche Narrenzünfte in Baden-Württemberg feiern heute den Start der "fünften Jahreszeit".

Trotz Corona-Pandemie wollen manche Narren am Donnerstag in die "fünfte Jahreszeit" starten. In den traditionellen Hochburgen der schwäbisch-alemanischen Fasnet wie Rottweil beginnt die fünfte Jahrezeit erst am Dreikönigstag - dem 6. Januar. Deshalb ist heute in Baden-Württemberg nur vereinzelt mit buntem Treiben zu rechnen.

Fastnacht feiern unter Corona-Regeln

So wollen die Narren in Karlsruhe etwa um 16:33 Uhr auf dem Marktplatz ein kleines Programm zelebrieren. Wegen verschärfter Corona-Regeln soll das Gelände den Angaben nach umzäunt werden, Sicherheitsleute kontrollierten die 3G-Nachweise der Besucher. In vielen anderen Regionen nutzen die Zünfte und Vereine nach Angaben der Fastnachtsverbände den Tag eher für interne Veranstaltungen und Vorbereitungen für die kommenden Monate. In Baden-Württemberg gilt zurzeit die sogenannte Warnstufe, die strengere Corona-Regeln mit sich bringt. Die meisten Narrenzünfte hätten mit 2G geplant, sagte Jürgen Lesmeister, Präsident der Vereinigung badisch-pfälzischer Karnevalvereine.

Narrenwecken in Buchen im Odenwald

In Buchen im Odenwald ist das Narrenwecken am 11.11. eine 600-jährige Tradition. Die Narren ziehen in Schlafanzügen durch die Altstadt. Am alten Rathaus übergeben sie dann dem Bürgermeister eine Martinsgans und den Pachtzins fürs Zunfthaus. Faschingsauftakt ist auch in der Region Heilbronn-Franken. Pünktlich um 11 Uhr 11 geht los. Dann gibt es zum Beispiel in Bad Wimpfen einen Umzug durch die Altstadt - wegen Corona gelten Maskenpflicht und 3G. In Karlsruhe beginnt der Saisonstart am Nachmittag mit der Narrentaufe auf dem Kronenplatz, dann wird das Rathaus gestürmt - die Narren übernehmen die Macht.

Absage des Fastnachtsumzug in Mannheim

Bereits am vergangenen Donnerstag wurde der gemeinsame Fastnachtsumzug der Städte Ludwigshafen und Mannheim wegen fehlender Planungssicherheit abgesagt: "Zu dem Umzug kommen 200.000 bis 250.000 Besucher - die kann ich nicht auf Abstand halten oder auf die 3G-Regeln überprüfen", betont Christoph Heller, Präsident des Großen Rates der Ludwigshafener Karneval-Vereine. "Die Chance, die Übersicht zu bewahren, ist nicht vorhanden."

Unterschiedliche Bräuche im Norden und im Süden

Durch Baden-Württemberg verläuft in der Fastnachtszeit eine unsichtbare Grenze: Im Norden wird mit Mottowagen Karneval gefeiert, wie man es aus den rheinischen Städten Köln, Düsseldorf und Mainz kennt. Im Süden wird die schwäbisch-alemannische Fastnacht ganz traditionell mit Häs (Kostüm), Larve (Maske) sowie Narrensprung begangen. Diese beginnt aber erst am Dreikönigstag am 6. Januar.