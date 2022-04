Mit Anspannung schaut man in ganz Europa auf die Präsidentschaftswahl-Entscheidung in Frankreich. Das gute Miteinander mit den Nachbarstaaten ist in Gefahr. Auch in Baden-Württemberg macht man sich Gedanken.

Sendung am Sa. , 23.4.2022 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW