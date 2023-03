per Mail teilen

Das BW-Verkehrsministerium will Lücken im Radwegenetz schließen. Am Dienstag stellt Minister Winfried Hermann (Grüne) dafür erstmals einen Bedarfsplan für Radwege vor.

Fahrradfahrende haben es in Baden-Württemberg nicht immer leicht, vor allem ist es teilweise schwer, zusammenhängende Radwege zu finden. Nicht nur in den Städten, auch auf dem Land gibt es reichlich Lücken - diese sollen jetzt geschlossen werden.

Das Ziel ist schon länger bekannt: Bis 2030 sollen nach dem Willen der grün-schwarzen Landesregierung zwanzig Prozent aller Wege in Baden-Württemberg mit dem Rad gefahren werden. Um das zu erreichen, hat das Verkehrsministerium jetzt erfasst, wo Radwege an Bundes- und Landesstraßen fehlen.

Bis 2040 sollen 2.000 Kilometer Radwege gebaut werden

Laut dem Plan sollen in den nächsten 17 Jahren - also bis 2040 - rund 2.000 Kilometer Radwege gebaut werden. Als mittelfristige Hausnummer nennt die baden-württembergische Regierung um Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Verkehrsminister Winfried Hermann 600 Kilometer neue Radwege. Diese sollen schon in den nächsten fünf Jahren verwirklicht werden.

Die Städte und Gemeinden im Land können laut Landesregierung für den Ausbau des Radwegenetzes Fördermittel beantragen. Die Kosten dafür sollen sie durch die Förderung von Bund und Land zum Großteil erstattet bekommen. Ziel ist es, dass die Kommunen fahrradfreundlicher werden.

Die gesamten Details des Plans sollen am Dienstag vorgestellt werden.